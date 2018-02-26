В Курске на 50 тысяч оштрафовали «Пиратскую пристань». Нарушения требований Технических регламентов выявили сотрудники Россельхознадзора. В ведомстве рассказали, что в баре отсутствовали необходимые документы на продукцию животного происхождения, а также информация от производителя о датах выработки, сроках годности и условиях хранения фарша. Россельхознадзор обратился в арбитражный суд, потребовав привлечь заведение общепита к административной ответственности. Суд счёл вину доказанной и привлёк ООО «Пиратская Пристань-Курск» к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.