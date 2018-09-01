Из-за неисправной печи в Обоянском районе сгорел дом

Спасатели призывают курян проверить исправность печного отопления перед началом его эксплуатации. В регионе произошел первый в осеннем сезоне пожар, причиной которого, предположительно, стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. ЧП зарегистрировано 20 сентября на хуторе Красный Обоянского района. Когда огнеборцы прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. Спасатели потушили пожар, однако спасти жилое строение не удалось - в нем сгорела и обрушилась кровля. Огонь уничтожил вещи, технику и мебель, деревянную веранду. По словам 87-летней хозяйки, она растопила печь. Сын, с которым живет женщина, уехал в соседнее село за продуктами. Спустя час к пенсионерке забежал сосед, который рассказал, что горит крыша дома. Этот мужчина и сообщил о ЧП в пожарную охрану. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в осенне-зимний период! Особое внимание необходимо уделить правильной эксплуатации печного отопления.

Наиболее часто пожары происходят тогда, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. Зимой в сильные морозы печи нередко топятся длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными частями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день недолго (не более 1,5 часа), чем один раз длительное время.

У печей нельзя очищать дрова, лучину, пиломатериал, вешать для просушивания белье и другие сгораемые материалы, и конечно, нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи обычно приводят к ожогам и гибели людей. Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений.

Категорически запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых. В период отопительного сезона нужно замазывать трещины глиняно-песочным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли.

Домовладельцы должны регулярно (не реже одного раза в два-три месяца) очищать дымоходы печей от скопления сажи.

Мебель, кровати, занавески и другие сгораемые предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

Ремонтировать печь обязан квартиросъемщик, а перекладывать ее при необходимости – квалифицированный работник, имеющий необходимую лицензию.

Строительные нормы и правила гласят: любая печь должна отвечать строгим противопожарным требованиям.

1. Нельзя допускать, чтобы печь примыкала плоскостью к деревянным (сгораемым) стенам или перегородкам.

2. Все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест или пропитанный глиняным раствором войлок.

3. На полу перед топкой необходимо прибить предтопочный металлический лист соответствующего размера (не менее 50х70 см.).

4. Дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь разделку (кирпичную кладку) не менее 38 сантиметров, а у металлических нефутерованных печей - на расстоянии не менее одного метра.

5. Верхнее перекрытие печи делается не менее чем из трех слоев кладки.

ЗАПОМНИТЕ! Во время топки печи НЕ ДОПУСТИМО:

- топить печь с открытой дверцей;

- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и др.);

- складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить бельё над плитой;

- оставлять без присмотра топящуюся печь,

- поручать растапливать печь и присматривать за нею детям;

- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений.

Следует быть внимательным и во избежание отравления угарным газом не закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.