В Тимском районе в столкновении тягача и кроссовера пострадали два человека

20 сентября в Тимском районе на трассе «Курск-Воронеж-Борисоглебск» произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека. Водитель тягача МАН не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ниссан Кашкай». Машины столкнулись. Судя по фотографиям МЧС с места происшествия, после столкновения "Ниссан" перевернулся на крышу. В ДТП пострадали 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка кроссовера. Их доставили в больницу.