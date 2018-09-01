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    В Тимском районе в столкновении тягача и кроссовера пострадали два человека

    Сегодня, 13:39
    В Тимском районе в столкновении тягача и кроссовера пострадали два человека
    20 сентября в Тимском районе на трассе «Курск-Воронеж-Борисоглебск» произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека. Водитель тягача МАН не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ниссан Кашкай». Машины столкнулись. Судя по фотографиям МЧС с места происшествия, после столкновения "Ниссан" перевернулся на крышу. В ДТП пострадали 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка кроссовера. Их доставили в больницу. 

     

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