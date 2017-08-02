На курских дорогах погибли 7 детей

За 8 месяцев в Курской области зарегистрировано 146 ДТП с участием несовершеннолетних. Семь детей погибли, еще 152 получили ранения.

У дорожных инспекторов наибольшую тревогу вызывают аварии с участием детей-пассажиров. В них погибли четверо. В ГИБДД отметили: пренебрежение средствами безопасности, отсутствие или неприменение ремней безопасности и детских кресел в случае ДТП характеризуются получением наиболее тяжелых травм.

В целях повышения эффективности профилактического воздействия на нарушения, связанные с перевозкой детей-пассажиров, снижения тяжести последствий ДТП, с 20-30 сентября проводится профилактическое мероприятие «Автокресло-детям!»!

В рамках мероприятия Госавтоинспекцией Курской области совместно с волонтерами, общественными организациями и объединениями будет организована широкая информационная и пропагандистская работа, общественно-массовые мероприятия, ориентированные на различные социальные и возрастные группы, а также реализован комплекс мер по устранению причин и условий совершения ДТП, связанных с предупреждением детского травматизма на объектах транспорта.

Будет организовано посещение родильных домов, перинатальных центров и детских поликлиник с проведением лекций для будущих и молодых родителей о правилах перевозки детей.

Запланировано проведение встреч и бесед с курсантами автошкол, начинающими водителями, а также водителями, осуществляющими организованные перевозки групп детей, в том числе школьными автобусами.

Будут организованы целевые мероприятии по выявлению и профилактике нарушений Правил перевозки детей в автомобиле. К водителям, нарушающим требования ПДД РФ при перевозке детей в автомобиле, будут приняты меры административного воздействия.



