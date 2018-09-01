Сельхозпредприятие оштрафовали за сорняки на 450 тысяч

Курское предприятие оштрафовали за сорняки на 450 тысяч рублей. Сотрудники Россельхознадзхора с выездной проверкой побывали в Хомутовском районе. 14 участков площадью 256 гектаров заросли кустарниками и сорной травой. В надзорном ведомстве отметили: собственник земель - ООО «Агрокультура - Курск» - не занимался обязательными процедурами по улучшению, защите земель и охране почв. За это юрлицо и должностное лицо привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов - 450 тыс. руб. Также у фирмы потребовали устранить нарушения.



