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    Сельхозпредприятие оштрафовали за сорняки на 450 тысяч

    Сегодня, 14:44
    Сельхозпредприятие оштрафовали за сорняки на 450 тысяч
    Курское предприятие оштрафовали за сорняки на 450 тысяч рублей. Сотрудники Россельхознадзхора с выездной проверкой побывали в Хомутовском районе. 14 участков площадью 256 гектаров заросли кустарниками и сорной травой. В надзорном ведомстве отметили: собственник земель - ООО «Агрокультура - Курск» - не занимался обязательными процедурами по улучшению, защите земель и охране почв. За это юрлицо и должностное лицо привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов - 450 тыс. руб. Также у фирмы потребовали устранить нарушения.

     

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