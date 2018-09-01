На следующей неделе в двух округах Курска отключат электричество.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 24 сентября по 28 сентября с 9-00 до 17-00:

Полянская; Яблоневая 4-18; Серегина 26, 28, 30, 32, 34;

п. Аккомулятор 1, 2, 3, 5, 5, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ отключений не запланировано!

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 24 сентября по 28 сентября с 9-00 до 16-00:

Калинина 2-28, 1-25; Железнодорожная 2-26, 1-19; Пушкинская 4-24, 3-17;

Локомотивная 6-24, 13-31

26 сентября 2018 г. с 13-30 до 16-00:

Союзная 12, 14, 14а; Герцена 2

28 сентября 2018 г. с 13-30 до 16-00:

Союзная 12, 14, 14а; Герцена 2

Тел. для справок: 26-32-10