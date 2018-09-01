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    На следующей неделе в двух округах Курска отключат электричество

    Сегодня, 15:16
    На следующей неделе в двух округах Курска отключат электричество
    На следующей неделе в двух округах Курска отключат электричество. 
    В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ: 
    С 24 сентября по 28 сентября с 9-00 до 17-00: 
    Полянская; Яблоневая 4-18; Серегина 26, 28, 30, 32, 34;
    п. Аккомулятор 1, 2, 3, 5, 5, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
    Тел. для справок:   32-32-15 
    В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  отключений не запланировано!
    Тел. для справок:  32-40-89
    В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 
    С 24 сентября по 28 сентября с 9-00 до 16-00:  
    Калинина  2-28, 1-25; Железнодорожная  2-26, 1-19; Пушкинская  4-24, 3-17;
    Локомотивная  6-24, 13-31
    26 сентября 2018 г.  с 13-30 до 16-00:
    Союзная  12, 14, 14а;  Герцена  2
    28 сентября 2018 г.  с 13-30 до 16-00:
    Союзная  12, 14, 14а; Герцена  2
    Тел. для справок:  26-32-10

     

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