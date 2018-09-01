На следующей неделе в двух округах Курска отключат электричество
Сегодня, 15:16
На следующей неделе в двух округах Курска отключат электричество.
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 24 сентября по 28 сентября с 9-00 до 17-00:
Полянская; Яблоневая 4-18; Серегина 26, 28, 30, 32, 34;
п. Аккомулятор 1, 2, 3, 5, 5, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ отключений не запланировано!
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 24 сентября по 28 сентября с 9-00 до 16-00:
Калинина 2-28, 1-25; Железнодорожная 2-26, 1-19; Пушкинская 4-24, 3-17;
Локомотивная 6-24, 13-31
26 сентября 2018 г. с 13-30 до 16-00:
Союзная 12, 14, 14а; Герцена 2
28 сентября 2018 г. с 13-30 до 16-00:
Союзная 12, 14, 14а; Герцена 2
Тел. для справок: 26-32-10
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