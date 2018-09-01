Сегодня скончался Почетный гражданин Курска Евгений Легостаев

Сегодня на 71-м году жизни скончался Евгений Легостаев, Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель искусств РФ, Почётный гражданин Курска, кандидат искусствоведения, профессор, лауреат российских и международных конкурсов.

В 1987 году Евгений Дмитриевич создал и с тех пор являлся бессменным руководителем хоровой капеллы «Курск». Уже через два года капелла стала лауреатом конкурса «Поющая Россия» - самого престижного в стране хорового конкурса. С 1991 года коллектив начал ежегодно гастролировать по городам Германии и Франции. Хоровая капелла «Курск» - лауреат более 20 престижных Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций города Курска, выдающийся вклад в развитие хорового искусства, создание системы музыкального образования, становление и укрепление международных творческих и партнерских связей Курска в 2004 году Евгению Дмитриевичу Легостаеву было присвоено звание Почетный гражданин Курска.

Коллектив радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким Евгения Дмитриевича.