Курянам рекомендуют отказаться на день от автомобилей

Сегодня Всемирный День без автомобиля. Только в Курске зарегистрировано 159 тысяч автомобилей, на каждую тысячу жителей приходится более 350 машин. Такое количество транспорта наносит вред окружающей среде и здоровью человека. Одна легковушка ежегодно поглощает из атмосферы больше 4 тонн О2, выбрасывает с выхлопными газами около 800 кг СО, 40 кг оксидов азота, 200 кг различных углеводородов. Автомобилистам предлагают хотя бы на день отказаться от использования личного авто в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок.



