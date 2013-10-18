поиск по сайту
 

    Курянам рекомендуют отказаться на день от автомобилей

    Сегодня, 08:05
    Курянам рекомендуют отказаться на день от автомобилей
    Сегодня Всемирный День без автомобиля. Только в Курске зарегистрировано 159 тысяч автомобилей, на каждую тысячу жителей приходится более 350 машин. Такое количество транспорта наносит вред окружающей среде и здоровью человека. Одна легковушка ежегодно поглощает из атмосферы больше 4 тонн О2, выбрасывает с выхлопными газами около 800 кг СО, 40 кг оксидов азота, 200 кг различных углеводородов. Автомобилистам предлагают хотя бы на день отказаться от использования личного авто в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама