Бухгалтер курской полиции похитила из бюджета более миллиона рублей

Прокурор Курской области направил в суд уголовное дело бывшего бухгалтера городского Управления МВД, ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Уголовное дело завели на основании материалов прокурорской проверки. Как рассказали в надзорном ведомстве, в обязанности бухгалтера входили вопросы, связанные с возвратом излишне взысканных платежей в бюджет, она имела доступ к ключам электронной цифровой подписи руководителей УМВД России по Курску. Женщина решила обогатиться за счет бюджета. Для этого через автоматизированную систему Федерального казначейства она неоднократно формировала подложные заявки на возврат платежей в бюджет, подписывала их цифровыми подписями руководства и направляла в казначейство. При этом в реквизитах получателя указывала свой счет. Так ей удалось осуществить 70 перечислений на общую сумму более 1 млн. руб.

Рассматривать дело будет Ленинский районный суд. Кроме того прокурор направил иск о взыскании с бывшего работника бухгалтерии УМВД похищенные деньги.