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    Глава Минсельхоза открыл в Курской области комплекс по производству ягнятины

    Сегодня, 16:41
    Глава Минсельхоза открыл в Курской области комплекс по производству ягнятины
    Сегодня Курскую область посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он принял участие в открытии уникального комплекса по производству ягнятины. На реализацию проекта потребовалось чуть больше года, его стоимость - почти 3 млрд рублей. Первое в истории современной России подобное предприятие появилось в селе Верхний Любаж Фатежского района. Для обслуживания  поголовья в 50 тысяч голов овец создано 100 рабочих мест с зарплатой более 30 тысяч рублей. Дмитрий Патрушев отметил, что в последние годы Курская область добилась значительных результатов в развитии животноводства – регион является одним из лидеров в стране по реализации крупных инвестиционных проектов в данной сфере. По мнению главы Минсельхоза, запуск предприятия по производству ягнятины, соответствующей мировым стандартам качества, позволит повысить доступность этого вида мяса для россиян, а также способствует увеличению объемов производства экспортно-ориентированной мясной продукции.

     

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