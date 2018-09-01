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    В Курске устроят Фестиваль арабской кухни

    Сегодня, 08:01
    В Курске устроят Фестиваль арабской кухни
    В Курске пройдет Фестиваль арабской кухни. Его организует клуб межнационального диалога ЮЗГУ «Terra Amica». В университете регулярно проходят вечера национальных культур и фестивали кухонь. Больше всего гостям понравились Фестивали кухни народов Центральной Азии и стран Латинской Америки. Ведь помимо концертной программы куряне могут отведать экзотические блюда. На этот раз гостей фестиваля ждут выступления артистов и, конечно же, дегустация блюд арабской кухни. Начало 25 сентября в 17 часов в студенческом центре досуга ЮЗГУ.
     

     

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