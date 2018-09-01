В противостоянии СМИ и курских властей будет разбираться прокуратура

В региональное отделение ОНФ обратились представители нескольких независимых СМИ с заявлениями о нарушениях в сфере доступа к информации и аккредитации, а также угрозе жизни в связи с профессиональной деятельностью. Журналисты опасаются оказаться вне правового поля решения вопросов в связи с публичной критикой в адрес независимых СМИ, высказанной в ходе эфира на одном из телеканалов руководством региона. Представители Народного фронта обратились в прокуратуру региона, чтобы надзорное ведомство провело проверку указанных фактов и вынесло необходимое решение.

Представители частных интернет-СМИ «Secunda.Media» и «КурскТВ» сообщили о том, что органы власти игнорируют издания в информационных рассылках, не отвечают на письменные запросы, журналисты не получают приглашения на общественно значимые мероприятия, в том числе с участием первых лиц государства, по формальным причинам СМИ отказывают в аккредитации. На игнорирование журналистских запросов и проблемы с аккредитацией пожаловалась редакция интернет-СМИ «themediacity.ru».

Генеральный директор «Secunda.Media» Надежда Сургина заявила о снятии с эфира программы с ее участием на одной из радиостанций и отказе от сотрудничества организаторов молодежного журналистского форума, который проходит в Курской области, а также поступившей информации о потенциальной угрозе ее жизни от высокопоставленного сотрудника полиции в связи с профессиональной деятельностью.

Владелец «КурскТВ» Роман Алехин высказывал в соцсетях предположение, что лишился франшизы с известным федеральным изданием также под давлением власти Курской области. Представители СМИ связывают эти события с принципиальной позицией по вопросу строительства свинокомплексов в опасной близости к Центрально-Черноземному заповеднику имени профессора В.В. Алехина – уникального памятника природы, официального резервата ЮНЕСКО и публичной критикой руководства региона в адрес независимых СМИ в эфире одного из телеканалов.

«В распоряжении регионального отделения ОНФ оказались материалы, которые, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что органы власти в Курской области нарушают положения 29-й статьи Конституции РФ и противоречат основным понятиям федерального закона «О средствах массовой информации»: «свобода массовой информации», «право на получение информации», «аккредитация», – прокомментировала ситуацию представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Любовь Прилуцкая. – Хочу отметить, то, что СМИ готовы обращаться за защитой и поддержкой в общественные организации, говорит об увеличении их веса в нашей стране и повышении уровня сознания гражданского общества. Если раньше отсутствие комментариев на запросы журналистов считалось безответственностью, теперь расценивается иначе. Окончательную оценку действиям представителей власти, надеемся, даст прокуратура».

Активисты ОНФ направили обращение в надзорное ведомство по фактам нарушений законодательства о средствах массовой информации, предоставленным редакциями независимых СМИ.