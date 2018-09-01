Курянин станет участником шоу Первого канала «Русский ниндзя»

В Москве состоялся кастинг на программу Первого канала «Русский ниндзя», в нем участвовали около 250 человек. Среди них - 28-летний житель Курска Иван Бакланов. Он зарабатывает на жизнь евроотделкой квартир и домов, а свободное время посвящает спорту. Кастинг состоял из 3 этапов. Сначала нужно было подтянуться максимальное количество раз за определенное время, прыгнуть с перекладины в длину, продемонстрировать навыки челночного бега с касанием пола грудью, прыгнуть в высоту. Во втором этапе пришлось пройти полосу препятствий. Третий этап оказался самым сложным - надо было идти по вертикальным кольям на цепях. Организаторы уже связались с курянином. Он едет на проект. Съемки телешоу с участием Ивана Бакланова состоятся 5 октября - сообщает "46ТВ".