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    «Авангард» в домашнем матче обыграл «Тюмень»

    Сегодня, 11:39
    «Авангард» в домашнем матче обыграл «Тюмень»
    Курский «Авангард» в воскресенье на своём поле одержал победу над «Тюменью» в матче 13-го тура первенства ФНЛ со счётом 2:0. Открыл счёт в этой встрече полузащитник хозяев Михаил Земсков, который отличился в первом тайме, забив свой второй гол в этом сезоне. На 70-й минуте Роман Акбашев удвоил преимущество «Авангарда». Куряне идут в группе лидеров, набрав 26 очков. Следующий матч команда Игоря Беляева проведёт в четверг, 27 сентября. В 1/16 финала Кубка России куряне примут клуб премьер-лиги «Краснодар».

     

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