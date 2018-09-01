«Инвента» впервые завоевала Кубок губернатора

На выходных в Курске прошёл Кубок губернатора Курской области по баскетболу. Это последний предсезонный турнир баскетболисток. Победителем впервые стала молодая курская команда «Инвента», в решающем поединке крупно обыграв землячек из «Динамо». Курское дерби закончилось со счётом 73:55. Оба курских клуба до этого одержали победы над московским МБА и хорватской «Трешневкой». И. о. главного тренера «Динамо» Фернандес Гарсия на эту игру выставил экспериментальный состав, половину которого составили игроки «основы» «бело-голубых», а половину — баскетболистки «Фармы». Лучшими в команде олимпийской чемпионки Элен Шакировой стали Анна Пачурина, набравшая 11 очков, она признана лучшей центровой турнира, Анна Буровая заработала 10 очков, Валентина Руснак, Ольга Фролкина и Елизавета Шабанова принесли команде по 9 очков. В «Динамо», занявшем второе место, 13 очков набрала Ксения Левченко, дабл-дабл оформила Татьяна Видмер, ставшая лучшим тяжёлым форвардом, — 12 очков + 14 подборов. Лучшим лёгким форвардом названа динамовка Наталья Жедик, а самым ценным игроком Кубка губернатора — Евгения Фролкина из «Инвенты». «Бронзу» завоевал столичный МБА, победивший хорваток — 85:63.