Поветкин проиграл нокаутом британцу Джошуа в чемпионском бою

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе курянин Александр Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе «Уэмбли», Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом в 7-м раунде. Как передает ТАСС, Поветкину после поражения оказали медицинскую помощь на ринге. В частности, врач надел на него кислородную маску. На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. В послужном списке 39-летнего Поветкина — 34 победы и 2 поражения. Он не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне. Джошуа в шестой раз защитил титул чемпиона мира IBF, в третий — WBA и в первый — WBO.