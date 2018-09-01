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    Курянин погиб под колёсами электрички

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    Курянин погиб под колёсами электрички
    Курянин погиб под колёсами электрички. Трагедия произошла вечером в субботу, 22 сентября, на 30-м километре перегона «Охочевка — Отрешково». Как пишет издание "ДДД" со ссылкой на Курский следственный отдел на транспорте Московского МСУ СК, электричка «Мармыжи — Курск» сбила 62-летнего мужчину, который шел по железнодорожным путям. Увидев человека на путях, машинист подал предупредительный сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия. По случаю идет проверка. По неофициальным данным, этот курянин ранее отбывал длительный срок за убийство. Освободился около трех лет назад.

     

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