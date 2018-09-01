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    Под Курском в опрокинувшемся "Опеле" погибла женщина

    Сегодня, 12:22
    Под Курском в опрокинувшемся
    Накануне вечером в Курском районе с разницей примерно в два часа произошли похожие ДТП. По данным МЧС, в девятом часу в «Службу спасения — 112» поступило сообщение об аварии на автодороге «Курск – Щигры». Опрокинулась в кювет «Тойота Королла», за рулем которой находилась 33-летняя женщина. Она получила травмы. В одиннадцатом часу стало известно о ДТП возле села Беседино. Там съехал с трассы в кювет, опрокинулся и врезался в столб автомобиль «Опель Астра» под управлением 30-летней курянки. Женщина погибла. 32-летнего пассажира доставили в больницу.

     

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