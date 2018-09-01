Tele2 откроет онлайн-парки на Днях городов Курска и Железногорска

Курск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей региона принять участие в праздновании Дней городов Курска и Железногорска, которые состоятся 25 и 29 сентября соответственно.

В праздничные дни Tele2 откроет для жителей двух крупнейших городов Курской области онлайн-парки, включающие несколько тематических интерактивных зон. В VR-кинотеатре все желающие смогут посмотреть любимые фильмы на 4G-скоростях при помощи очков виртуальной реальности. Также гостям предложат вывести шарик из лабиринта в игре Sphero и пройти QR-викторину на знание российских городов.

На площадке оператора будет работать фотозона, где горожане смогут сделать яркие кадры и забрать распечатанные снимки. А наглядно оценить все преимущества тарифной линейки «Мой Tele2» горожанам предложат при помощи гигантского конструктора.

В онлайн-парке будет расположена информационная стойка, на которой специалисты компании проконсультируют жителей Курской области по услугам оператора и помогут настроить оптимальный тариф в рамках обновленной линейки «Мой Tele2». Помимо прочего, в этот день при подключении к любому пакетному тарифному плану новых абонентов ждут приятные бонусы от компании.

Олег Бударин, директор курского филиала Tele2: «День города – один из самых любимых праздников курян: ежегодно тысячи горожан выходят на улицы, чтобы проникнуться потрясающей атмосферой позитива и принять участие в богатой развлекательной программе. Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и всегда оказывается в центре интересных и масштабных событий. Поэтому участие в праздновании Дней городов – это не только возможность рассказать о своих услугах и предложениях, но и стать ближе к своим абонентам. Приглашаем жителей Курска и Железногорска в наши онлайн-парки за приятными бонусами и позитивными эмоциями».

Онлайн-парк Tele2 в Курске будет работать 25 сентября по адресу ул. Ленина, д. 20 с 16:00 до 21:00; в Железногорске – 29 сентября возле кинотеатра «Русь» с 17:30 до 21:00. Вход свободный.



