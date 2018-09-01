В Курске орудовали несколько автоворов

Курская полиция сообщила о задержании троих подозреваемых в хищениях автотехники. Двое подельников по ночам вскрывали отечественные автомобили без сигнализации. Машины присматривали днем, возвращались к ним ночью, подбирали ключ к водительской двери и забирали автотехнику. Планировали сбыть ее через знакомых, однако планы разрушили полицейские, которые задержали злоумышленников по горячим следам. У них изъяли всё, что было украдено. Оба курянина ранее были судимы за аналогичные кражи. Заведено уголовное дело. Пока идет следствие, они будут под арестом.

Еще один 32-летний курянин задержан за кражу дорогой техники из автомобиля. Мужчина оставил машину открытой, когда вернулся, то обнаружил пропажу ноутбука. Подозреваемого установили по следам, оставленным на месте преступления. Он тоже не успел продать похищенное. На него завели уголовное дело.



