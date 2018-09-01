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    Завтра два микрорайона Курска останутся без горячей воды

    Сегодня, 08:10
    Завтра два микрорайона Курска останутся без горячей воды
    В двух микрорайонах Курска сразу после Дня города произойдет профилактическое отключение горячей воды. Без воды 26 сентября останутся жители Северо-Запада и Юго-Запада. В курском филиале «Квадры» сообщили, что отключение продлится в среду с 8 утра до 8 вечера. Как пояснили в компании, такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы оценить качество подачи теплоносителя потребителям. 
    Теплоэнергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и, соблюдая меры предосторожности, не подходить к разрытым траншеям и открытым тепловым камерам.
    Телефоны для справок: 39-48-68, 58-01-84.

     

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