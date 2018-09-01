Сегодня куряне отметят День города

Сегодня Курск отмечает 986-летие. Этот день городская администрация объявила выходным в муниципальных учреждениях и предприятиях. В День города в Курске уже по традиции пройдут и светские, и религиозные торжества. Из Коренной пустыни в "зимний дом" - Знаменский собор - крестным ходом перенесут чудотворную икону "Знамение". Светские торжества начнутся с церемонии возложения цветов к Мемориалу павшим. В программе празднований - выставка художников-участников пленэра, концерты на различных площадках в жилых микрорайонах всех городских округов. Приглашенных звезд на этот раз не будет. В рамках празднования Дня города пройдет международный фольклорный фестиваль «Самоцветы». В нем участвуют 16 коллективов. Концерт начнется в 17 часов на Красной площади. Завершится праздник в 21 час фейерверком.