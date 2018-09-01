В День города движение в центре перекроют

В Курске в честь Дня города и крестного хода с иконой «Знамение» центральные улицы перекроют. С 9.30 до 22 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от Садовой до Красной площади. С 18 часов до окончания фейерверка нельзя буде проехать по улице Урицкого от Красной площади до улицы Горького. Также запрещена парковка транспорта на улице Ленина, Красной площади и прилегающих улицах. С 14.00 до окончания прохождения Крестного хода закроют движение по улицам Маяковского, Дубровинского, Перекальского.



