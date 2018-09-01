На Красной площади устроят благотворительную акцию «Белый цветок»

Сегодня в Курске проведут благотворительную акцию «Белый цветок». Традицию заложили еще в начале XX века представители Императорского дома Романовых. С 1911 года по инициативе государя Николая II «Дни цветков» стали проводиться во многих городах России. После почти века забвения благотворительная акция была возрождена в 2011 году в Москве, а сейчас к ней присоединилось множество российских городов, в их числе и Курск. Ярмарка сувениров и поделок, изготовленных руками курских школьников и их родителей, мастер-классы для детей и взрослых пройдут на Красной площади Курска с 11 до 19 часов. Приобрести белый цветок сможет любой желающий, при этом каждый участник акции сам должен определить сумму, которую он готов передать на благотворительные цели. Собранные средства передадут на лечение тяжело больных детей. Во время Коренской ярмарки организаторам акции «Белый цветок» удалось собрать 176 тысяч рублей.



