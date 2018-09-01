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    С курянки взыскали уголовный штраф в миллион рублей

    Сегодня, 09:50
    С курянки взыскали уголовный штраф в миллион рублей
    Золотухинский районный суд приговорил женщину за служебный подлог к уголовному штрафу: она должна была заплатить 1 миллион 50 тысяч рублей. До тех пор пока курянка не погасит долг, ей запретили выезд из страны. Взысканием штрафа занялись судебные приставы. Женщине предоставили рассрочку. Однако она нарушила график оплаты, и судебный пристав обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Курянка не стала усугублять свое положение и погасила штраф в полном объеме. 

     

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