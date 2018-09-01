Под Курском в столкновении ВАЗа и «Шевроле» пострадали два человека

Накануне вечером в Фатежском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП зарегистрировано около 19 часов в селе Большое Жирово. 57-летний водитель ВАЗовской «семёрки», выезжая со второстепенной дороги на трассу М-2 «Крым», не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Шевроле Лачетти». В ДТП пострадали водитель и 38-летняя пассажирка отечественной легковушки, их госпитализировали в Фатежскую ЦРБ.



