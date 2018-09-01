Сегодня в Знаменский собор крестным ходом принесут икону "Знамение"

Сегодня проводится крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная. Ее доставили из Нью-Йорка. Святыню перенесут из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска. Крестному ходу в этом году исполняется 400 лет.

Крестный ход начался после божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь. Икону пронесут до железнодорожного переезда около села Жерновец. Затем паломники на автотранспорте направятся в Курск к Введенскому храму.

В 14:30 крестный пеший ход возобновляется. Паломники направятся к центру города по улице Дубровинского. В 15.50 на площади Перекальского чудотворный образ встретят руководители области и города. Крестный ход продолжится по улице Ленина до Знаменского собора, на площади перед которым будет совершен молебен.

В Знаменском соборе подход паломников к древнему образу будет организован круглосуточно.

Завтра, 26 сентября, с 9.00 до 17.00 икона «Знамение» посетит лечебные заведения Курска.

1 октября с 6.00 до 19.00 чудотворный образ будет находиться в Успенском соборе города Рыльска.

3 октября чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная покинет свою историческую родину. С 5.00 в Знаменском соборе начнется божественная литургия. Ее возглавит митрополит Курский и Рыльский Герман. В 6.00 — выезд в аэропорт Курска.