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    Под Курском произошла авария с участием трёх автомобилей

    Сегодня, 11:53
    Под Курском произошла авария с участием трёх автомобилей
    В Курском районе не разъехались грузовик, легковушка и фургон. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 14 часов 24 сентября. Водитель тягача "Рено Премиум" с полуприцепом двигался по трассе М-2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Белгорода и допустил столкновение с попутной ВАЗовской "пятеркой", она поворачивала налево. Затем легковушка врезалась во встречную "Газель". В аварии пострадал только 24-летний водитель ВАЗа, его доставили в 4-ю городскую больницу Курска. 

     

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