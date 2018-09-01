Под Курском произошла авария с участием трёх автомобилей

В Курском районе не разъехались грузовик, легковушка и фургон. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 14 часов 24 сентября. Водитель тягача "Рено Премиум" с полуприцепом двигался по трассе М-2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Белгорода и допустил столкновение с попутной ВАЗовской "пятеркой", она поворачивала налево. Затем легковушка врезалась во встречную "Газель". В аварии пострадал только 24-летний водитель ВАЗа, его доставили в 4-ю городскую больницу Курска.































