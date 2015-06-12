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    18-летний железногорец в коробке из-под чайника возил коноплю

    Сегодня, 12:11
    18-летний железногорец в коробке из-под чайника возил коноплю
    Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль под управлением 18-летнего железногорца. Молодой человек вел себя агрессивно, что вызвало подозрение у полицейских. При досмотре машины из багажника изъяли коробку из-под чайника с зеленым веществом растительного происхождения. Задержанный пояснил, что в ней дикорастущая конопля. Он обнаружил ее и сорвал для личного потребления. По данному факту проводится проверка. Растение направили на исследование.
    Полицейские предупреждают: в случае обнаружения наркотических веществ в отношении нарушителя закона могут возбудить уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, наркотических веществ или их аналогов». Задержанного с наркотиками гражданина могут лишить свободы сроком от 3 лет и более.

     

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