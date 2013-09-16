Осенние сельхозярмарки устроят во всех округах Курска

29 сентября и 20 октября в Курске пройдут сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2018». Селяне планируют реализовать около 150 тонн картофеля, свыше 50 тонн овощей (капусты, лука, моркови, свеклы и пр.), 15 тонн мяса, 150 тонн зерна. Посетителям предложат широкий ассортимент колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий, копченостей, молочных продуктов, кулинарной продукции, а также сахар, рыбу, мед, птицу, кроликов и многое другое.

В ярмарке примут участие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности районов области.

Ярмарочная торговля начнется с 8 часов утра и будет проходить на шести площадках во всех округах Курска.

Центральный округ:

• ул. Бойцов 9 дивизии – пр. Хрущева (сельскохозяйственный кооперативный рынок ССПК «Виктория»): Глушковский, Железногорский, Кореневский, Фатежский, Хомутовский районы.

Сеймский округ:

• ул. Комарова (площадка около торгового центра «Васильевский»): Медвенский, Обоянский, Рыльский районы;

• ул. Литовская, 2 «К» (территория ССПК «Виктория»): Беловский, Дмитриевский, Поныровский районы;

• ул. Менделеева, 31 (у кинотеатра «Родина»): Большесолдатский, Конышевский, Октябрьский, Солнцевский, Суджанский районы;

• пл. им. Рокоссовского: Золотухинский, Курский, Курчатовский, Льговский, Пристенский, Щигровский районы.

Железнодорожный округ:

• ул. Станционная (около переходного моста): Горшеченский, Касторенский, Мантуровский, Советский, Тимский, Черемисиновский районы.