Иконе "Знамение" поклонились 23 тысячи верующих

В Курск прибывает крестный ход с чудотворной иконой «Знамение». Ее несут из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска. С 14 часов до окончания крестного хода будет закрыто движение по улицам Маяковского, Дубровинского, Перекальского. Безопасность крестного хода обеспечивают сотрудники МЧС. От села Жерновец Золотухинского района верующие на автотранспорте направятся в Курск к Введенскому храму. Отсюда крестный ход возобновится. Паломники направятся к центру города по улице Дубровинского. На площади Перекальского чудотворный образ встретят руководители области и города. Крестный ход продолжится по улице Ленина до Знаменского собора, на площади перед которым будет совершен молебен. В Знаменском соборе подход паломников к древнему образу будет организован круглосуточно.

По данным МЧС, в Коренной пустыни иконе с 22 сентября поклонились более 23 тысяч человек.

Завтра икона «Знамение» посетит лечебные заведения. 1 октября чудотворный образ будет находиться в Успенском соборе Рыльска. Ранним утром 3 октября икона покинет свою историческую родину.



