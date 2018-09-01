Во время охоты сотрудники Росгвардии выявили 12 нарушений

До 15 ноября открыт сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую пернатую дичь. В этот период сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области совместно с комитетом лесного хозяйства региона проводят рейды по угодьям, в которых разрешена охота. Так, с начала сезона охоты сотрудники Центра проверили более 150 владельцев оружия. Выявили 12 нарушений административного законодательства, допущенных охотниками. Основные нарушения - правила ношения оружия и отсутствие разрешение на отстрел дичи. У нарушителей изъяли 5 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и 10 патронов к нему.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать правила использования огнестрельного охотничьего оружия, которое является предметом повышенной опасности и может представлять угрозу для других участников охоты. А также помнить о последствиях несвоевременного продления срока действия разрешений на хранение и ношение оружия.

В случае подачи заявления в подразделения лицензионно-разрешительной работы для продления разрешения на хранение оружия позднее, чем за месяц до истечения срока действия этого разрешения, для гражданина предусмотрено наказание в виде штрафа до трех тысяч рублей.

В случае если срок действия разрешения на хранение оружия истёк, а владелец оружия не обратился в лицензионно-разрешительную службу за его продлением, штраф составит до пяти тысяч рублей.

Если гражданин нарушил правила хранения, ношения оружия, то административная ответственность наступает в соответствии с ч. 4 статьи 20.8 КоАП РФ, согласно которой предусмотрен штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.



