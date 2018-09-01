Сбербанк поделился опытом работы в сельской местности

20 сентября 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялось совещание на тему «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект». В нем приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, член Совета директоров Банка России Надежда Иванова, руководители страховых и финансовых организаций региона. Проведение мероприятия стало откликом на те вызовы, которые сегодня формируют повестку дня, связанную с развитием экономики страны и региона в непростых условиях.





С докладом о доступности финансовых услуг в удаленных районах области выступил заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев. Александр Владимирович подробно остановился на опыте использования Сбербанком передвижных пунктов кассового обслуживания (ППКО) в регионе, отметив, что они позволяют расширить географию присутствия Сбербанка и делают доступными банковские услуги для жителей сельских населенных пунктов.





- В передвижных пунктах кассового обслуживания осуществляется практически весь спектр розничных банковских операций – от выплаты пенсий и пособий, приема платежей до оформления вкладов и эмиссии банковских карт, - рассказал Александр Закурдаев. -

Сегодня у Центрально-Черноземного банка в пяти областях региона – Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской – работает 13 ППКО, которые обслуживают население 109 сел. Непосредственно в Воронежской области по 46 населенным пунктам курсируют 5 передвижных пунктов кассового обслуживания.





По мнению Александра Закурдаева, мобильные офисы являются перспективным направлением в организации обслуживания удаленных сел. Поэтому в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк планируется сохранение текущего парка автотранспорта, используемого в качестве ППКО, при ежегодной оптимизации маршрутов в зависимости от потребностей клиентов.





Работа ППКО получила положительный отзыв со стороны клиентов банка и руководителей местных органов самоуправления, поскольку ведет к повышению социальной стабильности в регионе, способствует раскрытию его экономического потенциала. Тем самым Сбербанк сохраняет свои лидерские позиции в работе с сельским населением.





Опыт использования передвижных пунктов кассового обслуживания получил позитивную оценку со стороны губернатора Воронежской области Александра Гусева и начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, члена Совета директоров Банка России Надежды Ивановой.



