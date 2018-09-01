Следователи выясняют обстоятельства гибели младенца в ванной

Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного. Инцидент произошел в Курске вечером 23 сентября. В СК сообщили, что женщина положила своего одномесячного сына на пластиковую подставку для купания (так называемую горку), которая находилась в наполненной водою ванне. Поручив присмотр за младенцем девятилетнему сыну, она ушла из ванной комнаты. Когда вернулась через несколько минут, курянка увидела, что новорожденный мертв, а приглядывавший за ним мальчик спит.

В рамках доследственной проверки назначена судебная экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.