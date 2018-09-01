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    Следователи выясняют обстоятельства гибели младенца в ванной

    Сегодня, 15:14
    Следователи выясняют обстоятельства гибели младенца в ванной
    Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного. Инцидент произошел в Курске вечером 23 сентября. В СК сообщили, что женщина положила своего одномесячного сына на пластиковую подставку для купания (так называемую горку), которая находилась в наполненной водою ванне. Поручив присмотр за младенцем девятилетнему сыну, она ушла из ванной комнаты. Когда вернулась через несколько минут, курянка увидела, что новорожденный мертв, а приглядывавший за ним мальчик спит.
    В рамках доследственной проверки назначена судебная экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

     

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