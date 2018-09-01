Сотрудники Курскэнерго продолжают борьбу с энерговоровством

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» по итогам восьми месяцев текущего года энергетиками выявлено 232 факта энерговоровства. Общий объем похищенной электроэнергии составил 3 млн кВт*ч (в денежном выражении 12,5 млн рублей).

В Курскэнерго продолжается планомерная работа по предотвращению использования недобросовестными потребителями «заряженных» счетчиков.

Так, в Фатежском районе Курской области в феврале 2018 года специалистами филиала обнаружен факт использования «заряженного» прибора учета индивидуальным предпринимателем в крестьянском фермерском хозяйстве. В схему прибора учета было впаяно электронное устройство, которое позволяло дистанционно воздействовать на схему внутренних соединений ПУ и значительно занижать объем потребляемой электроэнергии. Сумма безучетного потребления электроэнергии превысила 180 тысяч рублей. Потребитель привлечен к административной ответственности. В настоящее время правонарушитель возместил ущерб в полном объеме.

В апреле 2018 года появилась информация об использовании «заряженного» прибора учета индивидуальным предпринимателем в Рыльском районе Курской области. С потребителем была согласована дата проверки, но по прибытии представителей филиала оказалось, что прибор учета «сгорел» накануне и потребителем счетчик заменен без уведомления сетевой организации. По выявленному факту был составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, заявление о привлечении к административной ответственности было передано вместе с материалами в территориальные органы МВД России. По решению мирового суда г. Рыльска индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ со штрафом 30 тысяч рублей.

Отделом безопасности Курскэнерго регулярно проводится мониторинг сети Интернет с целью выявления и прекращения деятельности интернет-ресурсов, осуществляющих рекламу и реализацию «модифицированных» счетчиков, и иных приспособлений, позволяющих искажать фактические показатели потребленной электроэнергии. В течение этого года в прокуратуру Курской области работниками филиала направлено три заявления об ограничении доступа (блокировке) более 30 сайтов и страниц в сети интернет, где размещена рекламная информация о способах хищения электроэнергии и снижения показаний приборов учета.

Энергетики напоминают, что самовольное (безучетное, бездоговорное) использование электрической энергии влечет как административную в соответствии со ст.7.19.Кодекса об административных нарушениях «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа», так и уголовную ответственность в порядке 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). О случаях несанкционированного подключения к сетям необходимо сообщать. в районы электрических сетей (РЭС) филиала или по телефону круглосуточной бесплатной прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный).



