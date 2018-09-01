Льговская прокуратура пытается запретить продажу леопарда в интернете

Во Льговском районе прокуратура выявила факт продажи редких животных. Как пояснили в ведомстве, сотрудники нашли сайт с информацией о продаже леопарда. Он занесен в Красную книгу России. На портале излагалось подробное описание животного, его стоимость и контактный телефон продавца. При этом сведения о наличии разрешений на оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, отсутствовали. Федеральное законодательство запрещает куплю-продажу таких зверей. Более того, их реализация влечет за собой уголовную ответственность. Льговский межрайонный прокурор направил в суд заявление о признании сведений, размещенных на сайте, запрещенными к распространению на территории России.



