Из-за парада курсантов центр Курска перекроют

По улице Ленина Курска сегодня пройдет торжественный марш-парад курсантов военно-патриотических клубов и кадетских классов. Колонну возглавит автомобиль с автоматчиками и руководителем парада – ветераном Великой Отечественной войны, генерал-майором в отставке Виктором Батюниным. Марш-парад ознаменует начало лагеря для юношей призывного и допризывного возрастов – III этап областных сборов военно-патриотических клубов Курской области, посвященных памяти спортивно-оздоровительного Героя Российской Федерации Сергея Костина. В нем примут участие 250 курсантов из 30 военно-патриотических клубов Курской области, Белгородской области, а также команды из ДНР и ЛНР.

Победители прошлогоднего этапа пронесут развернутое Знамя Победы рядом с легендарным военным автомобилем «Катюша». С военно-патриотическими клубами в строю марш-парада пройдут колонны кадетов, юнармейцев, спортсменов и учащейся молодежи. Всего 1500 человек. Также в параде примет участие оркестр Росгвардии РФ.

Колонны начнут движение от Театральной площади, завершится марш-парад на Красной площади митингом, где также пройдут показательные выступления военно-патриотических клубов, силовых структур. В завершении митинга ожидается автошоу каскадеров.

Начало марш-парада намечено на 11.00 от Театральной площади.

Движение автомобильного транспорта в этот день с 10.00 до 13.00 будет закрыто по улице Ленина от Красной площади (от улицы Урицкого) до улицы Садовой.

Городской пассажирский транспорт на время прохождения марш-парада военно-патриотических клубов региона будет курсировать по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.



