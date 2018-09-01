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    Из-за парада курсантов центр Курска перекроют

    Сегодня, 08:00
    Из-за парада курсантов центр Курска перекроют
    По улице Ленина Курска сегодня пройдет торжественный марш-парад курсантов военно-патриотических клубов и кадетских классов. Колонну возглавит автомобиль с автоматчиками и руководителем парада – ветераном Великой Отечественной войны, генерал-майором в отставке Виктором Батюниным. Марш-парад ознаменует начало лагеря для юношей призывного и допризывного возрастов – III этап областных сборов военно-патриотических клубов Курской области, посвященных памяти спортивно-оздоровительного Героя Российской Федерации Сергея Костина. В нем примут участие 250 курсантов из 30 военно-патриотических клубов Курской области, Белгородской области, а также команды из ДНР и ЛНР.
    Победители прошлогоднего этапа пронесут развернутое Знамя Победы рядом с легендарным военным автомобилем «Катюша». С военно-патриотическими клубами в строю марш-парада пройдут колонны кадетов, юнармейцев, спортсменов и учащейся молодежи. Всего 1500 человек. Также в параде примет участие оркестр Росгвардии РФ.
    Колонны начнут движение от Театральной площади, завершится марш-парад на Красной площади митингом, где также пройдут показательные выступления военно-патриотических клубов, силовых структур. В завершении митинга ожидается автошоу каскадеров.
    Начало марш-парада намечено на 11.00 от Театральной площади.
    Движение автомобильного транспорта в этот день с 10.00 до 13.00 будет закрыто  по улице Ленина от Красной площади (от улицы Урицкого)  до улицы Садовой.
    Городской пассажирский транспорт на время прохождения марш-парада военно-патриотических клубов региона будет курсировать по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.

     

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