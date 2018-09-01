поиск по сайту
 

    У курянина на огороде нашли плантацию конопли

    Сегодня, 11:39
    У курянина на огороде нашли плантацию конопли
    Силовики задержали 50-летнего жителя Курского района, его подозревают в культивировании наркосодержащих растений, производстве и сбыте наркотических веществ. Оперативники получили информацию, что мужчина на своем приусадебном участке выращивает коноплю на продажу. В УМВД отметили, что ранее он уже отбывал наказание за аналогичные преступления. Полиция задержала злоумышленника с поличным неподалеку от железнодорожного вокзала, когда он приехал в Курск для сбыта наркотиков. При нем обнаружили сверток с уже расфасованными марихуаной. На приусадебном участке подозреваемого нашли почти 500 кустов конопли. Плантация была скрыта от глаз высокими насаждениями по периметру. Кроме того, в надворной постройке полицейские обнаружили 11 килограммов растений конопли и около килограмма расфасованной по сверткам марихуаны. Изъятое направили на исследование. Курянин уже дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама