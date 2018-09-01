У курянина на огороде нашли плантацию конопли

Силовики задержали 50-летнего жителя Курского района, его подозревают в культивировании наркосодержащих растений, производстве и сбыте наркотических веществ. Оперативники получили информацию, что мужчина на своем приусадебном участке выращивает коноплю на продажу. В УМВД отметили, что ранее он уже отбывал наказание за аналогичные преступления. Полиция задержала злоумышленника с поличным неподалеку от железнодорожного вокзала, когда он приехал в Курск для сбыта наркотиков. При нем обнаружили сверток с уже расфасованными марихуаной. На приусадебном участке подозреваемого нашли почти 500 кустов конопли. Плантация была скрыта от глаз высокими насаждениями по периметру. Кроме того, в надворной постройке полицейские обнаружили 11 килограммов растений конопли и около килограмма расфасованной по сверткам марихуаны. Изъятое направили на исследование. Курянин уже дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела.