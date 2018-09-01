поиск по сайту
 

    Для взыскания зарплаты приставы арестовали урожай пшеницы

    Сегодня, 12:01
    Для взыскания зарплаты приставы арестовали урожай пшеницы
    Сотрудникам опытной станции «Льговская» Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства задолжали зарплату. Долг составил почти 4 миллиона рублей. В ситуацию вмешались судебные приставы. У них находились 211 исполнительных производств. Приставы арестовали  собранный с полей урожай озимой пшеницы, принадлежащий учреждению. Руководство опытной станции самостоятельно реализовало зерно и перечислило выручку в счет погашения долга. Заработать на зерне удалось 1 миллион 600 тысяч рублей. Все деньги пошли на зарплаты сотрудникам - 155 исполнительных производств удалось закрыть. Однако долг за организацией всё ещё остался. Без зарплаты до сих пор остаются порядка 60 сотрудников.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама