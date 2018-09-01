Для взыскания зарплаты приставы арестовали урожай пшеницы

Сотрудникам опытной станции «Льговская» Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства задолжали зарплату. Долг составил почти 4 миллиона рублей. В ситуацию вмешались судебные приставы. У них находились 211 исполнительных производств. Приставы арестовали собранный с полей урожай озимой пшеницы, принадлежащий учреждению. Руководство опытной станции самостоятельно реализовало зерно и перечислило выручку в счет погашения долга. Заработать на зерне удалось 1 миллион 600 тысяч рублей. Все деньги пошли на зарплаты сотрудникам - 155 исполнительных производств удалось закрыть. Однако долг за организацией всё ещё остался. Без зарплаты до сих пор остаются порядка 60 сотрудников.