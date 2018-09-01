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    В Курске впервые состоится парад локомотивов

    Сегодня, 12:15
    В Курске впервые состоится парад локомотивов
    Исполнилось 150 лет с начала организации железнодорожного сообщения на участке Москва - Орёл – Курск. В честь этой даты в столице Соловьиного края впервые организуют Парад локомотивов и театрализованное представление по случаю прибытия первого поезда на станцию Курск. Торжества состоятся 28 сентября. В 13:30 планируется прибытие паровоза и постановочное представление на перроне железнодорожного вокзала. В 15 часов устроят парад локомотивов; в 16 часов в ДК железнодорожников - торжественное собрание «150 славных дел».

     

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