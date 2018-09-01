В Курске впервые состоится парад локомотивов

Исполнилось 150 лет с начала организации железнодорожного сообщения на участке Москва - Орёл – Курск. В честь этой даты в столице Соловьиного края впервые организуют Парад локомотивов и театрализованное представление по случаю прибытия первого поезда на станцию Курск. Торжества состоятся 28 сентября. В 13:30 планируется прибытие паровоза и постановочное представление на перроне железнодорожного вокзала. В 15 часов устроят парад локомотивов; в 16 часов в ДК железнодорожников - торжественное собрание «150 славных дел».