В Кшени задержаны "гастролёры" из Воронежа

Полицейские Советского района задержали подозреваемых в кражах. Двое злоумышленников похищали имущество из домов поселка Кшень. Они выбирали те, которые, по их мнению, мало посещаются, или крали вещи из надворных построек. Оперативникам понадобилось чуть больше суток, чтобы определить и задержать подозреваемых, когда те вновь прибыли в Советский район. Ими оказались жители Воронежской области 27-ми и 28-ми лет. Один из уже был неоднократно судим. Добычу воры прятали в лесополосе Горшеченского района. Там изъяли часть похищенного. Полицейские выясняют, причастны ли задержанные к другим кражам. Возбуждено уголовное дело - сообщили в УМВД.