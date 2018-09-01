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    Завтра в Курске стартует фестиваль короткометражного кино

    Сегодня, 14:18
    Завтра в Курске стартует фестиваль короткометражного кино
    Завтра в Курске стартует Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Это первый кинофестиваль, который одновременно проводится в 250 городах мира. Он объединит более 100 тысяч поклонников короткого метра для участия в интерактивном голосовании и выборе лучшего фильма и актера. Церемония открытия в Курске - завтра в 19.30 в центре досуга «Родина». Ежедневно там будут демонстрировать 10 короткометражных фильмов. После просмотра зрители проголосуют за понравившийся. Фестиваль продлится с 27 сентября по 7 октября. 
    Фестиваль откроется британским фильмом «Голова в мешке» – лучшим триллером 2018 года по версии кинофестиваля Hollyshorts и продолжится энергичной новозеландским анимационным фильмом «Пожар в картонном городе», который признан лучшей комедией на кинофестивале в Лос-Анджелесе. 
    Британский актер Дев Патель, звезда «Миллионера из трущоб», сделал смелый шаг в режиссуру и снял черную комедию «Домашний покупатель». 
    Пронзительная антивоенная драма «Кто-то» основана на реальной истории из жизни Греты Майнингер, обычной жительницы Берлина, ставшей свидетелем последних дней Второй мировой войны. Другая женская история рассказана в социальной драме «Она» режиссером и гражданской активисткой Море Рача из Косово. 
    13 фестивальных наград собрала британская драма «Два незнакомца, которые встречаются пять раз». Профессиональные синхронисты и шутники из венгерской комедии «Шушутаж» доказывают, что скучной работы не бывает. Фестивальное мировое турне принесло уже 12 престижных кинонаград и специальный приз жюри на SundanceFilmFestival канадскому фильму «Дикарь»: «Абсолютно реалистичная картинка и филигранно выточенная история доводит до предела напряжения и вызывает у зрителя сильные эмоции» — реакция AspenShortsfest, где фильм получил награду за лучшую драму. 
    Закроет программу участник более 30 престижных фестивалей этого года фильм австрийского режиссера Тани Майрич «Лакримоза» с потрясающими подводными съемками и обволакивающим саундтреком.
    Телефоны для справок: (4712) 32-78-56, 32-78-26.

     

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