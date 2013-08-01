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    С началом осеннего призыва заработает "горячая линия"

    Сегодня, 14:21
    С началом осеннего призыва заработает
    1 октября стартует осенний призыв. С его началом в области заработают телефоны «горячей линии». Куряне смогут задать вопросы по телефонам: 8 (4712) 70-07-62; 70-07-51; 70-07-63;70-07-46  ежедневно с 9.00 до 18.00.
    Помимо этого, курские призывники и их родители смогут обратиться за консультацией в Западный военный округ (г. Санкт-Петербург) по телефонам 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или к начальнику организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа – 8-812-494-25-70. Консультации  призывникам также дадут и в военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону 8-495-917-13-45.
    В 56-й военной прокуратуре (Курского гарнизона) организован консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу. Консультации по телефонам 8(4712) 52-97-10, 8(4712) 52-96-11. По вопросам призыва куряне также смогут обратиться и в 56-й военный следственный отдел по телефонам 8(4712) 54-83-20 и 58-47-94.
    Кроме того, уже не один год успешно работает интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по Западному военному округу. На сайте http://gvsu.gov.ru будущие призывники и их родители смогут задать любой интересующий вопрос.

     

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