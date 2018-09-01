Драмтеатр откроет сезон премьерой комедии "Примадонны"
Сегодня, 08:07
В субботу, 29 сентября, курский драмтеатр имени Пушкина откроет новый сезон премьерой "Примадонны". Ранее мы рассказывали об этой постановке по комедии Кена Людвига. По сюжету два безработных актера получают возможность завладеть многомиллионным состоянием. Для этого им надо выдать себя за племянниц миллионерши, которая ищет давно пропавших родственниц. Как уточнили в театре, помимо спектакля в этот день вручат театральную премию имени Буренко и представят труппу с новыми артистами. Начало торжественного открытия сезона в драмтеатре в субботу в 18 часов. А сегодня все желающие могут побывать на прогонах спектакля. Начало в 11 и 18 часов.