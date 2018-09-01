Куряне увидят звездопад Дракониды

В ночь на 9 октября достигнет своего пика самый непредсказуемый ежегодный метеорный поток Дракониды. Свое название он получил от созвездия Дракона. Куряне смогут наблюдать звездопад, правда, если повезет с погодой. Как пояснили в курском планетарии, обычно в максимуме он дает 5-15 метеоров в час. Но в XX веке было отмечено три случая - в 1926, 1933 и 1946 годах, когда на небе можно было наблюдать буквально ливни из «падающих звезд». В средней полосе России в начале октября созвездие Дракон после полуночи располагается в северо-западной части неба.