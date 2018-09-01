Роспотребнадзор опроверг информацию о массовом отравлении детей

Сегодня телеканал Рен-ТВ сообщил, что в двух школах Курска 78 детей были экстренно госпитализированы с острой кишечной инфекцией, состояние 15 учеников оценивается как тяжёлое. Этими сведениями сразу же заинтересовалась Генпрокуратура. Сотрудники комитетов образования и здравоохранения стали выяснять все обстоятельства ЧП. Оказалось, что никаких массовых отравлений в курских школах в последние дни не фиксировалось. Соответствующее опровержение уже опубликовано на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Выяснилось, что слухи об отравлении детей появились после тренировки дежурной смены ЦУКС. В МЧС пояснили, что такие занятия проводятся систематически с различными вводными условных ЧС.



