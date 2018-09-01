поиск по сайту
 

    Курская область получит на благоустройство 340 миллионов

    Сегодня, 08:04
    Курская область получит на благоустройство 340 миллионов
    Примерно половина объектов, которую планировали привести в порядок в этом году по программе "Комфортная среда", готова. По словам председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светланы Яковченко, в этом году в программе 326 территорий (235 дворов, 91 общественное пространство). На сегодня работы по благоустройству завершены в полном объеме на 162 объектах. На 67 - работают приемочные комиссии, и акты будут подписаны в ближайшее время. На остальных 96 объектах подрядные организации работают в соответствии с условиями, определенными в контрактах. 
    Планируется, что в следующем году участие в программе примут 77 муниципалитетов Курской области. Сейчас уточняется, сколько регион получит средств в 2019-м. По предварительно согласованной заявке из федерального бюджета Курской области предоставят субсидию в 340 млн рублей.
    Что касается направления «Парки малых городов», то на  поддержку обустройства городских парков бюджету региона выделены средства в размере 3,7 млн рублей. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама