Курская область получит на благоустройство 340 миллионов

Примерно половина объектов, которую планировали привести в порядок в этом году по программе "Комфортная среда", готова. По словам председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светланы Яковченко, в этом году в программе 326 территорий (235 дворов, 91 общественное пространство). На сегодня работы по благоустройству завершены в полном объеме на 162 объектах. На 67 - работают приемочные комиссии, и акты будут подписаны в ближайшее время. На остальных 96 объектах подрядные организации работают в соответствии с условиями, определенными в контрактах.

Планируется, что в следующем году участие в программе примут 77 муниципалитетов Курской области. Сейчас уточняется, сколько регион получит средств в 2019-м. По предварительно согласованной заявке из федерального бюджета Курской области предоставят субсидию в 340 млн рублей.

Что касается направления «Парки малых городов», то на поддержку обустройства городских парков бюджету региона выделены средства в размере 3,7 млн рублей.



