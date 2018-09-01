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    Специалисты Курскэнерго обучают детей основам электробезопасности

    Вчера, 18:08
    Специалисты Курскэнерго обучают детей основам электробезопасности
    Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают системную работу по профилактике электротравматизма среди детей и подростков. Важной составляющей этой работы являются уроки электробезопасности, которые энергетики проводят в общеобразовательных учреждениях Курской области в течение всего года. 
    Очередное занятие энергетики провели для школьников МКОУ «Лобазовской  СОШ» Октябрьского района Курской области. В нем приняли участие ученики 1-10 классов. 
    Специалисты филиала рассказали детям о роли электричества в жизни человека и о том, почему важно соблюдать правила безопасного обращения с ним. Также ребята узнали, почему опасно играть вблизи линий электропередачи, подниматься на их опоры и делать селфи, приближаться к оборванным проводам,  забираться на территорию трансформаторных подстанций. Энергетики разъяснили ребятам значение запрещающих и предупреждающих знаков, установленных на электрооборудовании, продемонстрировали средства защиты и экипировку электромонтера. В конце занятия дети посмотрели тематические мультфильмы о важности соблюдения правил электробезопасности. 
    Для старшеклассников работники филиала провели практическое занятие по отработке  навыков оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на тренажере-манекене «Гоша». 
    Директор Лобазовской школы Нина Мезенцева поблагодарила специалистов Курскэнерго за полезную и насыщенную встречу, отметив важность таких мероприятий: «Подобные занятия позволяют в доступной форме донести до детей информацию о важности соблюдения элементарных правил безопасности, которые могут сохранить их здоровье и жизнь». 
    Курскэнерго проводит тематические занятия в рамках реализации комплексной программы МРСК Центра по снижению рисков травматизма сторонних лиц. Ежегодно в них принимают участие более 3000 детей.

     

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