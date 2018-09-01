Специалисты Курскэнерго обучают детей основам электробезопасности

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают системную работу по профилактике электротравматизма среди детей и подростков. Важной составляющей этой работы являются уроки электробезопасности, которые энергетики проводят в общеобразовательных учреждениях Курской области в течение всего года.

Очередное занятие энергетики провели для школьников МКОУ «Лобазовской СОШ» Октябрьского района Курской области. В нем приняли участие ученики 1-10 классов.

Специалисты филиала рассказали детям о роли электричества в жизни человека и о том, почему важно соблюдать правила безопасного обращения с ним. Также ребята узнали, почему опасно играть вблизи линий электропередачи, подниматься на их опоры и делать селфи, приближаться к оборванным проводам, забираться на территорию трансформаторных подстанций. Энергетики разъяснили ребятам значение запрещающих и предупреждающих знаков, установленных на электрооборудовании, продемонстрировали средства защиты и экипировку электромонтера. В конце занятия дети посмотрели тематические мультфильмы о важности соблюдения правил электробезопасности.

Для старшеклассников работники филиала провели практическое занятие по отработке навыков оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на тренажере-манекене «Гоша».

Директор Лобазовской школы Нина Мезенцева поблагодарила специалистов Курскэнерго за полезную и насыщенную встречу, отметив важность таких мероприятий: «Подобные занятия позволяют в доступной форме донести до детей информацию о важности соблюдения элементарных правил безопасности, которые могут сохранить их здоровье и жизнь».

Курскэнерго проводит тематические занятия в рамках реализации комплексной программы МРСК Центра по снижению рисков травматизма сторонних лиц. Ежегодно в них принимают участие более 3000 детей.



