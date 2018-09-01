В Курскэнерго выполнены основные мероприятия ремонтной программы

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подведены предварительные итоги готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП). За восемь месяцев текущего года специалисты Курскэнерго выполнили основные мероприятия по ремонту электрооборудования, предусмотренные программой ремонтов на 2018 г.





С начала года сотрудники филиала отремонтировали 2 040,4 км воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4-110 кВ, в том числе ВЛ 110 кВ «Железногорская - Заводская 2», «Черемисиново - Расховец», «Суджа – Льгов» с отпайкой на ПС «Черемошки», а также ВЛ 35 кВ «Дмитриев - Матвеевка», «Обоянь - Рыбинские Буды», «Кшень - Р. Колодец».

Капитально отремонтировано оборудование 23 подстанций (ПС) 35 – 110 кВ, среди которых такие значимые питающие центры, как подстанция 110 кВ «Прибор» – ключевой источник электроснабжения потребителей Северо-Западного района, промышленных предприятий города Курска, подстанции 110 кВ «Щигры», «Уютное», «Р. Буды», обеспечивающие электроснабжение районных центров Курской области.

Также, в соответствии с планом при капитальном ремонте ПС 35-110 кВ были выполнены работы по ремонту 233 выключателей 6 (10) - 110 кВ, 12 отделителей, короткозамыкателей 35-110 кВ, 151 разъединителя 35-110 кВ, заменено 79 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ. На отремонтированный сети 0,4-110 кВ произведена замена 3432 опор, 15780 изоляторов, 22,34 км грозозащитного троса, 254,2 км провода.

Особое внимание в Курскэнерго уделяют расчистке трасс линий электропередачи (ЛЭП). За рассматриваемый период специалистами филиала расчищено 734,9 га просек.





Качество проведенных работ, уровень готовности Курскэнерго оценит комиссия из представителей МРСК Центра. Итогом работы комиссии станет получение филиалом Паспорта готовности – главного документа, подтверждающего готовность электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 г.



