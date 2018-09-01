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    Курянин с долгом в 280 тысяч спрятал от приставов автомобиль

    Сегодня, 11:28
    Курянин с долгом в 280 тысяч спрятал от приставов автомобиль
    У жителя Курска образовалась задолженность в пользу государства в 280 тысяч рублей. Однако добровольно мужчина погашать долг не спешил. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 20 тысяч рублей, а также наложил арест на автомобиль «Ниссан Альмера», который принадлежал должнику. Но курянин, не желая расставаться с машиной, решил скрыть его. Сотрудники установили маршрут передвижения «Ниссана» и вычислили его местонахождение. Только когда у мужчины изъяли автомобиль, он решил оплатить долг в полном размере, а также всю сумму исполнительского сбора.

     

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